iPhone 12 ed iPhone 12 Pro: in rete le possibili specifiche tecniche ed i prezzi!

Rapporto bomba pubblicato dal popolare leaker Jon Prosser, che in un video pubblicato qualche minuto fa ha diffuso le presunte schede tecniche complete della lineup di iPhone 12. Secondo quanto affermato, il colosso di Cupertino dovrebbe portare sul mercato due iPhone 12 ed altrettante versioni Pro.

Secondo Prosser, sulle variante "lisce" saranno implementati schermi OLED da 5,4 e 6,1 pollici, assemblati da BOE, mentre sui modelli Pro troveranno spazio pannelli da 6,1 e 6,7 pollici, ovviamente OLED, prodotti da Samsung e con una profondità di colore di 10 bit.

Su iPhone 12 Pro ed iPhone 12 Pro Max Apple avrebbe deciso di implementare 6 gigabyte di RAM, contro i 4GB di iPhone 12.

Novità anche dal fronte della scocca: per iPhone 12 Pro Apple avrebbe scelto una scocca in acciaio inossidabile, rispetto all'alluminio degli altri due modelli.

A livello fotografico, sugli iPhone 12 Pro sarà presente un modulo a quattro elementi: ai tre dello scorso anno infatti con ogni probabilità si aggiungerà il sensore LiDAR che abbiamo avuto modo di vedere negli iPad Pro 12. I modelli di fascia più bassa, invece, continueranno a sfoggiare due lenti.

Conferme anche per il nuovo processore A14, ed il supporto 5G a tutti e quattro gli iPhone 12. Prosser non parla del possibile ridimensionamento del notch, tanto meno del sensore per le impronte digitali implementato sotto lo schermo, su cui Apple sta segretamente lavorando da tempo ma che evidentemente non dovrebbe vedere la luce quest'anno.

Veniamo quindi ai prezzi:

iPhone 12 (5,4 pollici) : 649 Dollari (128GB) - 749 Dollari (256GB);

: 649 Dollari (128GB) - 749 Dollari (256GB); iPhone 12 Max (6,1 pollici) : 749 Dollari (128GB) - 849 Dollari (256GB);

: 749 Dollari (128GB) - 849 Dollari (256GB); iPhone 12 Pro (6,1 pollici) : 999 Dollari (128GB) - 1.099 Dollari (256GB) - 1.299 Dollari (512GB);

: 999 Dollari (128GB) - 1.099 Dollari (256GB) - 1.299 Dollari (512GB); iPhone 12 Pro Max (6,7 pollici): 1.099 Dollari (128GB) - 1.199 Dollari (256GB) - 1.399 Dollari (512GB).

Ovviamente i prezzi in questione sono riferiti al mercato americano, e potrebbero cambiare da paese a paese a seconda dei regimi fiscali.

Stamattina avevamo riportato su queste pagine un altro rapporto riguardante il display ed il FaceID di iPhone 12.