iPhone 12 ed iPhone 12 Pro: gli utenti lamentano problemi con i display

Nelle ultime ore su Reddit sono aumentate le segnalazioni dei possessori di iPhone 12 e 12 Pro che lamentano problemi con i display, i quali mostrerebbero delle tonalità gialle anche quando True Tone e Night Shift sono disattivati.

Un utente, ValyrianStyle, ha pubblicato una fotografia che mette a confronto il suo iPhone 12 Pro con l’iPhone 11 Pro per mostrare le differenze di colore, che sono abbastanza marcate.

Anche sul forum di MacRumors sono arrivate segnalazioni di questo tipo ed alcuni sono pronti ad ipotizzare che si tratti di un problema con il controllo di qualità delle catene di montaggio, che a causa della pandemia di Coronavirus hanno dovuto lavorare ad una velocità più elevata.

Apple al momento non ha riconosciuto in via ufficiale il problema, ma il consiglio che viene dato sui forum da molti utenti è di rivolgersi ad un Apple Store per richiedere la sostituzione dello smartphone o eventualmente capire come risolvere. E’ sconsigliata la sostituzione in house dello schermo in quanto la procedura invalida la garanzia. Di recente è arrivato anche il teardown di iFixit, che ha certificato i problemi con la riparazione delle fotocamere senza i tool ufficiali Apple.

I malumori comunque nei forum sono tanti, soprattutto perchè un eventuale pratica per la sostituzione via corriere potrebbe avere tempi elevati a causa delle poche unità a disposizione degli smartphone, che hanno tempi di spedizione elevati.