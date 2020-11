iPhone 12 e iPhone 12 Pro: YouTube si aggiorna con l'HDR, ora disponibile

In seguito all'introduzione di un player rinnovato e di altre novità, l'applicazione ufficiale di YouTube per iOS torna ad aggiornarsi. Questa volta coloro che beneficeranno dell'update saranno i possessori di iPhone 12 e iPhone 12 Pro.

Infatti, stando anche a quanto riportato da MacRumors e Wccftech, i succitati smartphone hanno ricevuto, proprio mediante questo aggiornamento, la possibilità di visualizzare i video di YouTube in HDR. Le prime segnalazioni sono arrivate dall'estero, come potete vedere negli screenshot presenti in calce alla notizia, ma sembra che il rollout stia raggiungendo un po' tutti nelle ultime ore.

Provando ad aprire il classico "COSTA RICA IN 4K 60fps HDR (ULTRA HD)", ormai diventato una sorta di "benchmark" in questi casi, gli utenti che hanno ricevuto l'update hanno notato la comparsa dell'HDR. Vi ricordiamo che questa possibilità è disponibile per l'applicazione ufficiale di YouTube per iOS sin dai tempi di iPhone X, smartphone annunciato nel 2017. Tuttavia, ora anche coloro che hanno acquistato iPhone 12 e iPhone 12 Pro sanno che è tutto pronto per poter sfruttare questa possibilità.

A proposito di novità in casa YouTube, una curiosità interessante risiede nel recente record di visualizzazioni di Baby Shark, che ha superato persino l'ormai trita e ritrita "Despacito" di Luis Fonsi e Daddy Yankee.

Crediti screenshot sottostante: MacRumors.