iPhone 12 e iPhone SE 2022 in offerta da Unieuro, ma solo per pochi giorni

State cercando uno smartphone nuovo e non avete idea di quale possa fare al caso vostro? Se preferite modelli low-cost, da Trony potete trovare 3 smartphone in offerta a meno di 200 Euro. Da Unieuro, invece, solo per questo weekend potrete trovare iPhone 12 e iPhone SE 2022 in sconto.

Il più economico dei due è, ovviamente, l’iPhone SE di ultima generazione proposto a 539 Euro; normalmente, invece, costa 579 Euro. Questo modello presenta sotto la scocca il chipset A15 Bionic prodotto dalla Mela stessa, assieme a 128 GB di archiviazione interna non espandibile e 4 GB di RAM, mentre la batteria è da 2.018 mAh. Il display, dunque, è un Retina IPS LCD da 4,7 pollici con risoluzione pari a 750 x 1334 pixel. Infine, il comparto fotocamera si compone di un sensore singolo posteriore da 12 MP e uno anteriore da 7 megapixel.

A 749 Euro al posto di 889 Euro trovate, dunque, l’iPhone 12 da 128 GB di memoria interna. Ad accompagnarlo troviamo poi il chipset A14 Bionic assieme a 4 GB di RAM, due sensori fotocamera posteriori da 12 megapixel e uno anteriore da 12 MP accompagnato da sensore biometrico. Il display, infine, è il tipico Super Retina XDR OLED da 6,1 pollici con supporto a HDR10 e Dolby Vision.

Ancora una volta, facciamo notare ai lettori interessati che questi due smartphone del gigante di Cupertino resteranno disponibili a questi prezzi fino al 26 giugno 2022.

Proprio oggi da Unieuro è cominciato il Summer Black Friday, attivo fino al 30 giugno prossimo.