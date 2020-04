iPhone 12, lancio ancora in bilico: decisione definitiva a maggio?

Nuovo rapporto su iPhone 12 ed i possibili rinvii al lancio. Secondo quanto riferito da DigiTimes, TSMC starebbe procedendo con la produzione dei chip a 5nm secondo i piani previsti, il che è centrale dal momento che il chip A14 si baserà proprio su questo processo produttivo.

Come osservato da molti, però, questa notizia non rende certo al 100% il lancio in autunno, dal momento che Apple potrebbe anche decidere di rinviarlo di qualche mese per evitare che l'impatto economico del Coronavirus possa influire sull'andamento delle vendite.

Testate finanziarie degli USA riferiscono che la pandemia di Covid-19 ha portato la disoccupazione ai massimi storici, e gli strascichi potrebbero farsi sentire anche quando il peggio sarà passato. Ecco perchè non è da escludere che Apple lanci iPhone 12 in un momento più favorevole, ovvero quando i clienti di Stati Uniti e di altri mercati si saranno messi alle spalle le questioni più urgenti.

Il Nikkei a riguardo riferisce che "al di la dei vincoli della catena di approvvigionamento, Apple teme che la situazione economica attuale riduca in modo significativo la voglia da parte dei consumatori di aggiornare i loro smartphone". Fonti vicine alla compagnia di Cupertino riferiscono che i dirigenti vogliono che il primo iPhone 5G sia un successo, e non contemplano passi falsi.

Tutte queste analisi rendono molto incerta la data di lancio di iPhone 12. Apple vorrebbe presentarlo a Settembre durante il classico keynote autunnale, ma già negli scorsi giorni si sono addensate all'orizzonte nubi che parlavano di un rinvio a novembre.

Non di secondaria importanza il fatto che ancora oggi gli ingegneri lavorano da casa e non sono in grado di andare in Cina per testare e supervisionare il processo di sviluppo.

Le stesse fonti riferiscono che i piani alti di Apple prenderanno una decisione definitiva tra 4-6 settimane. A maggio quindi potrebbero arrivare le prime indicazioni più precise.