iPhone 12: lancio sempre più in bilico, segnalati nuovi ritardi

Il popolare ed affidabile analista Ming-Chi Kuo ritiene che il lancio di iPhone 12 sarebbe ancora in bilico in quanto nonostante la presentazione di iPhone SE 2, la situazione con la catena di fornitura non sarebbe migliorata a causa della pandemia.

Nell'ultima nota di ricerca, Kuo afferma che i modelli mmWave di iPhone 12, che sfoggeranno le antenne 5G, sono a rischio e potrebbero arrivare sul mercato in ritardo rispetto alla tabella di marcia classica a causa di alcune modifiche apportate da Apple ad inizio Aprile.

"L'iPhone mmWave sarà rimandato a causa di alcuni cambiamenti al design dell'antenna AiP. Inoltre, il laboratorio per i test è chiuso e non può occuparsi dei servizi legati alle procedure di qualifica. Se la pandemia non sarà sotto controllo fino a Giugno, prevediamo che l'allocazione delle spedizioni degli iPhone mmWave calerà fino a 5-10% rispetto al 15-20%" si legge nella nota, in cui Kuo sottolinea anche che la produzione degli iPhone da 5,1 e 5,5 pollici inizierà a Settembre, mentre per il modello da 6,7 pollici è previsto un via ad ottobre a causa del design più complesso.

Qualora i rumor dovessero rivelarsi veritieri, i nuovi iPhone 12 potrebbero non arrivare sul mercato tutti insieme. Non è infatti escluso un lancio scaglionato nel corso dell'ultima parte dell'anno.

Di recente sul web sono emersi alcuni render di iPhone 12 Pro Max che hanno confermato il design simile ad iPhone 4 ed iPad Pro.