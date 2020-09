iPhone 12: il lancio è vicino, il CEO di un operatore britannico: 'mancano pochi giorni'

A quanto pare il lancio di iPhone 12 sarebbe davvero vicino. Ad affermarlo Marc Allera, CEO di British Telecom BT ed EE, che in un video interno mostrato ai dipendenti e trapelato online ha affermato che Apple dovrebbe portare sul mercato la nuova lineup di smartphone nel giro di pochi giorni.

"Siamo a pochi giorni dal prossimo importante lancio di Apple, un iPhone 5G, che rappresenterà un enorme impulso per il 5G. I team Consumer si sono preparati tutto l'anno per affrontare questo lancio e per diventare il partner numero uno in Europa di Apple" afferma l'amministratore delegato.

Nel filmato è comparso anche Eddy Cue, il capo della divisione servizi del colosso di Cupertino, il quale ha elogiato EE ed ha annunciato che sarà il primo operatore ad offrire agli utenti un piano comprensivo di smartphone e servizi (tra cui Apple Music, Apple Arcade ed Apple TV+).

Secondo le ultime indiscrezioni, Apple porterà sul mercato quattro modelli di iPhone 12, tra cui un iPhone 12 Mini da 5,4 pollici, a cui si aggiungeranno due modelli da 6,1 pollici ed una variante da 6,7 pollici. Tutti i dispositivi saranno caratterizzati da schermi OLED, supporto 5G ed un nuovo design con i bordi piatti.

Alcune voci di corridoio riferiscono anche che iPhone 12 potrebbe costare di più di iPhone 11.