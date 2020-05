iPhone 12, leak 'bomba': 5G e dimensioni compatte come iPhone 5?

In seguito alle prime indiscrezioni sul possibile prezzo di listino, si torna a parlare di iPhone 12, la "variante base" del top di gamma che Apple dovrebbe lanciare nel corso di quest'anno.

Ebbene, stando anche a quanto riportato da SlashGear e Gizchina, la società di Cupertino starebbe pensando di realizzare un dispositivo dalle dimensioni contenute, pur rimanendo su un design attuale. In parole povere, secondo il leaker EverythingApplePro, Apple vorrebbe puntare a ridurre le dimensioni dello smartphone adottando un design più "all-screen" sul modello da 5,4 pollici. Stando ad alcune fonti internazionali, si potrebbero addirittura raggiungere dimensioni simili all'iPhone 5 lanciato nel 2012. Per completezza, il leak parla della "variante base" di iPhone 12, quindi potete stare tranquilli: nel caso venisse confermato, gli altri dispositivi probabilmente avranno comunque dimensioni simili a quelle offerte dal mercato odierno in termini di schermi.

Per il resto, la gamma di smartphone iPhone 12, che potrebbe essere annunciata a settembre 2020, dovrebbe supportare il 5G sub-6 GHz. Tuttavia, stando alle ultime indiscrezioni, Apple starebbe cercando un metodo per non far alzare troppo i prezzi, "giocando" con le varie possibilità offerte da questo standard. Essenzialmente, si vocifera dell'assenza della connettività mmWave 5G nei modelli da 5,4 pollici e 6,1 pollici.

Tradotto in termini pratici: nel caso l'azienda di Cupertino utilizzasse questa "tecnica" per non far salire troppo i prezzi, i due modelli meno costosi di iPhone 12 potrebbero non avere la stessa efficienza, in termini di 5G, delle varianti da 5,8 e 6,7 pollici. Per il momento si tratta solamente di indiscrezioni e, come potete intuire, online si trovano anche informazioni discordanti. Staremo a vedere: quest'anno potremmo vederne delle belle in casa Apple.