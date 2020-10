iPhone 12, ecco i link per trovare gli smartphone su Amazon Italia

Nelle ultime ore, in seguito alla presentazione degli smartphone della serie iPhone 12, molti utenti stanno provando ad acquistare questi dispositivi su Amazon Italia. Tuttavia, ci sono alcune questioni da sciogliere in merito.

Infatti, dovete sapere che attualmente Apple non ha reso disponibili all'acquisto gli smartphone della gamma iPhone 12 mediante Amazon Italia, ma ha semplicemente aperto le pagine ufficiali. Questo sta causando un po' di "confusione" tra gli utenti, che non comprendono il motivo per cui, cercando le fatidiche parole chiave "iphone 12", compare solamente la variante base dello smartphone, tra l'altro indicata come "non disponibile".

In realtà, tutti i prodotti della nuova gamma dell'azienda di Cupertino hanno già una loro pagina su Amazon Italia, basta semplicemente cercarli con i nomi specifici sulla piattaforma (es. "iphone 12 mini") oppure utilizzare i link che vi lasciamo di seguito. I preordini partiranno nei giorni indicati.

Ribadiamo il fatto che attualmente gli smartphone non risultano acquistabili. Tuttavia, potete già aggiungerli alla lista o comunque salvare i link, in vista dell'apertura dei preordini.

Per quanto riguarda i prezzi italiani dei vari dispositivi, vi rimandiamo alla notizia dedicata, in cui sono presenti tutti i dettagli.