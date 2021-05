iPhone 12, il MagSafe può anche estrarre il ferro dalla sabbia

Dopo aver tirato un sospiro di sollievo sulle possibili implicazioni per portatori di pacemaker, torniamo a parlare della tecnologia MagSafe di iPhone 12 per una curiosa vicenda emersa in rete nelle ultime ore.

Come anche il nome suggerisce, il sistema di ricarica wireless di iPhone 12 permette al dispositivo di aderire saldamente al suo caricatore tramite dei magneti posti circolarmente sul retro del dispositivo.

Di conseguenza, è possibile che casualmente ci si possa ritrovare con oggetti metallici particolarmente minuti agganciati alla scocca. Ed è proprio quello che è successo a un utente di Reddit nelle scorse ore, mentre era sulla spiaggia a godersi il sole.

La spiegazione fortunatamente è abbastanza semplice e non dimostra alcuna pericolosità per l'uomo. Il terreno del lago Tahoe infatti è ricco di detriti ferrosi e per questo motivo i magneti del MagSafe di iPhone 12 hanno potuto attrarre selettivamente i granuli di questo tipo.

L'aspetto più curioso della vicenda riguarda la particolare disposizione della sabbia sul retro dell'iPhone 12, che va a comporre una forma circolare perfetta intorno al logo Apple.

Ricordiamo che in seguito alle polemiche legate alla possibile interazione fra i pacemaker e MagSafe, Apple ha deciso di aggiornare le sue avvertenze nella documentazione di utilizzo della tecnologia.