iPhone 12, una mail svela la data di presentazione e di lancio?

Mentre sembra sempre meno probabile vedere iPhone 12 durante il keynote Apple di Settembre, il popolare leaker Evan Blass ha lanciato sul proprio account ufficiale Twitter una vera e propria bomba: è infatti trapelata una mail in cui viene svelata la data di lancio di iPhone 12.

Come vi mostriamo nella serie di tweet presenti in calce, il materiale promozionale conferma praticamente in toto le indiscrezioni emerse nelle ultime ore.

Nello screenshot si fa menzione della connettività 5G, che dovrebbe essere una delle funzionalità principali ad essere inclusa nella nuova lineup di smartphone. Ma non è tutto, perchè è anche presente un esplicito riferimento ai pre-ordini, che a quanto pare termineranno il 20 Ottobre alle 23:59.

Sulla base di quanto avvenuto nei passati anni, quindi, l'evento di presentazione dei nuovi iPhone 12 potrebbe tenersi sette giorni prima, il 13 Ottobre, con le prenotazioni che potrebbero partire il 16 Ottobre e la disponibilità nei negozi al via quattro giorni dopo.

Interessante anche notare come nella mail non si faccia alcuna menzione ad iPhone 12 Pro, ma solo ad iPhone 12 5G "standard". Ciò conferma ulteriormente i rumor emersi nelle passate ore, che puntavano ad un lancio scaglionato di iPhone 12. A questo punto appare sempre meno improbabile vedere il dispositivo durante il keynote della prossima settimana.