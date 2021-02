iPhone 12 è il miglior smartphone 5G al mondo: la confessione del CEO di Huawei

L'amministratore delegato di Huawei, Ren Zhengfei, si è concesso ad una lunga intervista in cui ha discusso della difficile situazione che sta affrontando la sua azienda a causa della guerra commerciale e tecnologica tra Stati Uniti e Cina, ma si è lasciato andare anche ad una vera e propria confessione.

Il CEO, infatti, ha anche parlato di Apple ed ha rivelato che gli ingegneri si stanno servendo dell'iPhone 12 per misurare l'avanzamento delle reti 5G di Huawei. "Supportiamo i progressi compiuti dall'iPhone 12 di Apple che è stato in grado di raggiungere la velocità di download di 1,82 Gbps sotto la rete 5G, un dato che lo rende il migliore al mondo" ha affermato, sottolineando come Huawei abbia contribuito allo sviluppo delle migliori reti 5G in varie città del mondo, tra cui Berlino, Monaco, Madrid, Zurigo, Ginevra, Amsterdam, Vienna, Barcellona, ​​Seul, Bangkok, Hong Kong e Riyadh.

Zhengfei ha anche dato un'altra visione sul tasso di adozione di iPhone 12, che secondo lui potrebbe aiutare a compensare gli effetti delle sanzioni imposte dall'amministrazione Trump ad Huawei. Secondo il CEO "i clienti di fascia alta in Europa amano Apple. Poichè Huawei non ha più telefoni premium, i telefoni Apple ci hanno aiutato a mostrare le potenzialità della tecnologia 5G di Huawei, che è la migliore. Riteniamo che il nostro sviluppo societario possa compensare la diminuzione dei ricavi della divisione smartphone".

Le vendite di iPhone 12, secondo gli analisti, stanno andando a gonfie vele, mentre sta deludendo iPhone 12 Mini, al punto che si parla di una possibile cancellazione della gamma già da quest'anno. Qualche giorno fa, il CEO di Huawei ha chiesto un colloquio con Joe Biden.