iPhone 12 Mini e 12 Pro Max si mostrano nei primi video hands on nel giorno dei preordini

Alle 14 di oggi, venerdì 6 Novembre 2020, prenderanno ufficialmente il via i preordini dei nuovi iPhone 12 Mini ed iPhone 12 Pro Max, gli ultimi due smartphone della linea iPhone 12 che non hanno ancora raggiunto i negozi, e le principali testate americane hanno pubblicato i loro video hands on.

Ad aprire le danze ci hanno pensato The Verge, CNET ed Engadget, che hanno trascorso qualche giorno in compagnia dei dispositivi ed in attesa delle recensioni hanno pubblicato gli interessanti filmati che trovate in apertura ed in calce.

Come si può vedere, la differenza tra il Mini ed il Pro Max è davvero importante a livello di dimensioni, sebbene quest’ultimo sia grande ma non enorme.

The Verge osserva che l’iPhone 12 Mini è molto compatto e bello da tenere in mano, ed anche il ridimensionamento di iOS viene promosso in quanto si adatta al meglio allo schermo da 5,4 pollici.

Il sentore di molti è che l’iPhone 12 Mini riuscirà a soddisfare al meglio le esigenze della maggior parte degli utenti, che si troveranno di fronte ad un telefono premium a prezzo non eccessivo.

Per tutte le informazioni sui prezzi italiani di iPhone 12, vi rimandiamo alla nostra notizia dedicata. Nessuna informazione invece sulla disponibilità, sebbene si sia parlato di problemi di produzione per i nuovi iPhone 12.