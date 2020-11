iPhone 12 Mini da 128 gigabyte in offerta su Amazon per il Black Friday

Ancora offerte su iPhone 12 Mini in occasione del Black Friday di Amazon. Da qualche ora il prezzo dello smartphone di Apple è scelto ulteriormente, rispetto a quello proposto nella giornata di ieri.

Il dispositivo, nella variante con 128 gigabyte di memoria, è disponibile a 799 Euro, 90 Euro in meno rispetto agli 889 Euro di listino, per un risparmio del 10%. La stessa promozione è disponibile su tutte le colorazioni, su cui viene garantita la consegna senza costi aggiuntivi entro mercoledì 2 Dicembre 2020.

Lo smartphone è il più piccolo della gamma iPhone 12, ed include uno schermo Super Retina XDR da 5,4 pollici OLED, con Ceramic Shield che garantisce maggiore protezione rispetto a qualsiasi altro vetro per smartphone. iPhone 12 Mini è anche basato sul processore A14 Bionic, e supporta la rete 5G ovviamente nelle città in cui è disponibile. Il comparto fotografico invece è composto da un sistema a doppia fotocamera da 12 megapixel ultra grandangolare e grandangolare, con supporto alla modalità notte, deep fusion, Smart HDR3 e registrazione video in HDR a 4K in Dolby Vision, mentre la fotocamera anteriore è da 12 megapixel.

Amazon permette anche di effettuare il reso entro il 31 Gennaio 2021, come previsto dalla promozione lanciata per il periodo natalizio.