iPhone 12 mini da 128 e MacBook Air da 13' in offerta su Mediaworld per il Black Friday

E' ufficialmente partito il Black Friday, non solo su Amazon ma anche su Mediaworld. La catena di distribuzione in giornata odierna propone a prezzo ridotto due dispositivi Apple molto apprezzati tra gli utenti.

iPhone 12 Mini da 128 gigabyte, infatti, può essere acquistato a 829 Euro, 60 Euro in meno rispetto agli 889 Euro di listino, con possibilità di effettuare il pagamento a rate con tan e taeg 0% in 20 mensilità al prezzo di 41,45 Euro al mese. Mediaworld sottolinea che il ritiro in negozio è gratuito, mentre per quanto riguarda la consegna a casa è necessario sostenere delle spese extra.

In sconto troviamo anche il MacBook Air da 13 pollici, a 1079 Euro. In questo caso il risparmio è più importante, di 150 Euro se si confronta il prezzo con quello imposto dalla società di Cupertino. La configurazione in offerta è basata sul processore Intel Core i3, accompagnata da 8 gigabyte di RAM ed SSD da 256GB, mentre lo schermo è da 13,3 pollici LED. Anche qui, la catena di distribuzione dà la possibilità di effettuare il pagamento in 20 mensilità da 53,95 Euro, mentre il ritiro contestuale in negozio è gratuito. Vengono proposti anche a prezzo ridotto tanti accessori extra, come il bundle di Office 365.