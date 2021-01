iPhone 12 Mini da 64 gigabyte in sconto su Amazon: vicino il minimo storico

A poche ore dalla scadenza del volantino di Mediaworld dedicato all'iPhone, torna su Amazon a prezzo ridotto l'iPhone 12 Mini da 64 gigabyte, che raggiunge un prezzo vicino al minimo storico.

Lo smartphone, nella colorazione (PRODUCT)RED, è disponibile a 797,04 Euro, un prezzo significativamente inferiore rispetto agli 839 Euro di listino. Nella scheda prodotto viene indicato come prezzo 811,99 Euro, ma al momento del check out il sistema provvederà a stornare la parte restante di 14,95 Euro, che porta il totale proprio al prezzo indicato poco sopra.

Amazon permette anche di effettuare il pagamento in cinque rate mensili da 162,40 Euro al mese, a tasso zero e senza alcuna condizionalità.

La consegna senza costi aggiuntivi è garantita entro mercoledì 13 Gennaio 2021 per coloro che effettueranno l'ordine entro 11 ore e quattro minuti dal momento in cui stiamo scrivendo. La consegna e vendita è gestita direttamente da Amazon, con tutti i vantaggi previsti dal Prime. Attraverso la scheda prodotto è anche possibile aggiungere la AppleCare+ per iPhone 12 Mini, della durata di due anni, a 169 Euro, oltre che accessori come la custodia MagSafe, l'adattatore Lightning, le EarPods ed altro. Ricordiamo che nella confezione non è incluso il caricabatterie e le cuffie, come deciso da Apple con la nuova gamma di iPhone 12.