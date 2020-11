iPhone 12 Mini di Apple è già in offerta su Apple per il Black Friday 2020

Continuano le promozioni di Amazon a ridosso del Black Friday: alle offerte Apple di ieri si sono aggiunte alcune promozioni molto interessanti su una manciata di modelli di iPhone 12 Mini, che a poche settimane dal lancio ufficiale possono essere portate a casa a prezzi ridotti rispetto a quelli di listino.

iPhone 12 Mini - Sconti Amazon Black Friday

Nella scheda tecnica sarà visualizzato il prezzo pieno di listino, ma lo sconto, che varia a seconda della variante scelta, verrà applicato direttamente al check out, poco prima di finalizzare il pagamento.

Amazon nelle condizioni dell'offerta osserva che si tratta di un'iniziativa promozionale valida a tempo limitato, che non è applicata agli ordini effettuati con la funzione 1-Click. Per questo motivo consigliamo di effettuare la verifica prima di finalizzare il pagamento. Nel momento in cui stiamo scrivendo gli sconti sono disponibili su tutte le versioni presenti in lista, ma nel giro di qualche ore la situazione potrebbe anche cambiare.

Ovviamente viene anche garantita la consegna senza costi aggiuntivi entro mercoledì 25 novembre per coloro che effettuano l'ordine nelle prossime ore.