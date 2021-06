iPhone 12 Mini a fine ciclo di vita: Apple avrebbe interrotto la produzione

Che l'andamento delle vendite di iPhone 12 Mini non sia stato in linea con le aspettative di Apple è ormai cosa nota: negli ultimi tempi abbiamo a più riprese pubblicato notizie sullo scarso riscontro ottenuto dal più piccolo della famiglia. Ebbene, secondo TrendForce, il dispositivo sarebbe arrivato a fine ciclo.

La società di ricerca taiwanese ha infatti pubblicato un nuovo rapporto in cui si legge che il più piccolo iPhone 12 non sarebbe più in produzione ed avrebbe raggiunto la fine del proprio ciclo di vita nel secondo trimestre a seguito delle deludenti prestazioni di vendita.

"Si prevede che Apple si concentrerà sull'aumento delle vendite dei tre modelli non Mini della serie iPhone 12 in considerazione del fatto che l'iPhone 12 Mini (che ha raggiunto la fine del ciclo di vita in anticipo nel 2Q21) ha registrato performance di vendita deludenti rispetto a altri modelli della famiglia iPhone 12" affermano i ricercatori.

Il rapporto è in linea con quanto affermato qualche mese fa, quando si era parlato di un taglio alla produzione di iPhone 12 Mini proprio a causa delle performance non in linea con le aspettative di Apple. Alcune analisi emerse nelle passate settimane hanno svelato che l'iPhone 12 Mini avrebbe rappresentato solo il 5% delle vendite totali della serie iPhone 12.