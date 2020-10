iPhone 12 Mini, eccolo nel primo video hands-on pubblicato online

In questi giorni gli appassionati del mondo smartphone stanno parlando molto della gamma iPhone 12, che sta finalmente arrivando nelle mani di addetti ai lavori e utenti. Tuttavia, ci sono dei modelli per cui bisognerà aspettare un po', perlomeno per quel che riguarda l'Italia. Nonostante questo, abbiamo già un "assaggio".

In particolare, stando anche a quanto riportato da MacRumors, lo YouTuber rumeno George Buhnici ha avuto modo di mettere le mani sullo smartphone più "piccolo" della nuova lineup di Apple, pubblicando un video in cui mostra il suo "primo contatto" con iPhone 12 Mini con schermo da 5,4 pollici. Potete visualizzare il contenuto direttamente mediante il player presente in apertura.

In ogni caso, si tratta del primo video hands-on relativo al dispositivo, la cui disponibilità in Italia partirà dal 13 novembre 2020 (i preordini apriranno il 6 novembre 2020). Le stesse date sono previste anche per iPhone 12 Pro Max, mentre vi ricordiamo che iPhone 12 e iPhone 12 Pro sono già disponibili nel nostro Paese dal 23 ottobre 2020. Tra l'altro, iPhone 12 Pro è già nelle nostre mani e presto ve lo racconteremo come si deve su queste pagine.

Per il resto, il succitato video hands-on permette di farsi un'idea più dettagliata sul dispositivo, dando uno sguardo ravvicinato all'iPhone 12 Mini annunciato il 13 ottobre 2020.