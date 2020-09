iPhone 12 Mini esiste davvero: un'etichetta conferma il nuovo smartphone da 5,4'

Mentre sono emerse le prime indicazioni sui prezzi di iPhone 12, da Twitter arrivano le prime conferme ufficiose sull'esistenza di iPhone 12 Mini. Lo smartphone dovrebbe essere caratterizzato da un display da 5,4 pollici OLED ed a quanto pare rappresenterà l'offerta più economica della gamma.

Direttamente da Twitter, arrivano le prime conferme non solo sul nome, ma anche sull'effettiva volontà di Apple di lanciarlo.

Il leaker DuanRui ha infatti pubblicato la fotografia che trovate in calce, in cui vengono mostrate le etichette che saranno apposte sulle confezioni dei case in silicone. Proprio tali etichette sono fonti di innumerevole informazioni, a partire dalle dimensioni.

Dato per assodato che iPhone 12 Mini avrà un pannello da 5,4 pollici, il secondo modello sarà iPhone 12 con display da 6,1 pollici praticamente identico a quello di iPhone 12. Anche iPhone 12 Pro avrà uno schermo con diagonale da 6,1 pollici, ma a fare la differenza probabilmente saranno le specifiche tecniche e le componenti interne. Il modello ultratop invece dovrebbe essere l'iPhone 12 Pro Max da 6,7 pollici che sarà anche più grande dell'11 Pro Max lanciato lo scorso anno.

Su tutti gli iPhone 12 troveranno spazio schermi OLED, che rappresenteranno l'upgrade più importante insieme al 5G.

Secondo le ultime indiscrezioni, l'iPhone 12 sarà presentato il 13 Ottobre.