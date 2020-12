iPhone 12 mini fatica a vendere secondo gli analisti: la fine degli smartphone compatti?

Arrivano segnali non dei più rosei per gli smartphone "compatti". Infatti, alcuni analisti affermano che iPhone 12 mini non starebbe rappresentando un grande successo per Apple. Qualcuno inizia già a parlare della possibile fine di questa tipologia di dispositivi dalle dimensioni più contenute, ma la situazione non è così semplice.

Infatti, ricordiamo che nella prima metà del 2020 è arrivato iPhone SE e che quest'ultimo si è rivelato, perlomeno stando ai dati diffusi a luglio 2020 dai ricercatori del Consumer Intelligence Research Partners, un successo. Insomma, forse non è ancora giunta l'ora di affermare che il mercato degli smartphone "compatti" sia finito del tutto, nonostante ormai le dimensioni non siano più quelle di qualche anno fa.

In ogni caso, stando anche a quanto riportato da PhoneArena e PCMag, nelle ultime ore non stanno arrivando segnali esattamente positivi per quel che concerne iPhone 12 mini. Infatti, secondo i dati di Wave7 Research questo modello sarebbe il meno popolare tra gli smartphone della gamma iPhone 12 negli Stati Uniti d'America. Si parla di percentuali molto inferiori in termini di vendite. Più precisamente, iPhone 12 mini avrebbe raccolto il 4/5% delle vendite dei principali operatori. iPhone 12, invece, avrebbe raggiunto dal 24% al 33% delle vendite per quel che riguarda i tre principali operatori americani.

D'altronde, il noto analista Ming-Chi Kuo l'aveva già detto qualche mese fa: dal suo punto di vista, i modelli che avrebbero attirato di più l'attenzione sarebbero stati quelli da 6,1 pollici e non la variante mini da 5,4 pollici. A quanto pare, così è stato.

Insomma, stando agli analisti, iPhone 12 mini non starebbe attirando l'interesse degli americani nel modo sperato da Apple, forse anche a causa del precedente lancio di iPhone SE 2020.