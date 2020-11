iPhone 12 Mini ed iPhone 12 Pro Max, al via i preordini in Italia: i prezzi

Dopo averli visti nei primi video hands on, iPhone 12 Mini ed iPhone 12 Pro Max approdano oggi anche in Italia. Dalle 14:00 infatti è possibile effettuare il preordini dei due modelli e di tutte le colorazioni ed opzioni di storage.

iPhone 12 Pro Max è disponibile nei modelli da 128/256/512 gigabyte, nelle colorazioni grafite, argento, oro e blu pacifico a partire da 1289 Euro.

iPhone 12 Mini invece può essere acquistato nei modello da 64/128/256 gigabyte nei colori nero, bianco, blu, verde e (PRODUCT)RED a partire da 839 Euro.

I due dispositivi saranno disponibili negli Apple Store ed arriveranno nelle case dei clienti a partire da venerdì prossimo, 13 Novembre 2020.

Disponibili anche gli accessori MagSafe, disponibili sullo store ufficiale Apple e presso gli Apple Store. Anche le custodie in pelle con MagSafe per tutti i modelli di iPhone 12 possono essere preordinate da oggi, 6 Novembre, mentre le custodie sleeve in pelle e l’alimentatore MagSafe Duo saranno disponibili in un secondo modello.

Ricordiamo che nelle confezioni di iPhone 12 non è presente il caricatore da muro, che dovrà essere acquistato a parte. La ricarica veloce è disponibile con il cavo USB-C incluso nella confezione, compatibile con tutte le porte USB-C ed alimentatori esistenti sul mercato.