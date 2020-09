iPhone 12 Mini ed iPhone 12 avranno una versione da 64GB, iPhone 12 Pro no

In attesa di capire se i nuovi iPhone 12 saranno realmente presentati il 13 Ottobre come emerso, arrivano i primi rapporti sulla disponibilità e distribuzione delle unità. A fornire delle interessanti indicazioni ci ha pensato il leaker Jon Prosser, attraverso una serie di tweet.

Secondo Prosser, Apple avrebbe deciso di inviare i primi modelli di iPhone 12 ai distributori a partire dal 5 Ottobre. Tali spedizioni includeranno due varianti: iPhone 12 Mini ed iPhone 12.

Entrambi i dispositivi saranno disponibili in tre diversi tagli di memoria: 64/128/256GB e, come noto, si differenzieranno principalmente per le dimensioni dei display. iPhone 12 Mini sfoggerà uno schermo da 5,4 pollici, mentre iPhone 12 da 6,1 pollici.

Il rapporto è pienamente in linea con quanto emerso in precedenza: Apple evidentemente ha deciso di lanciare inizialmente solo due smartphone della lineup, con gli altri due che probabilmente arriveranno solo a Novembre, per ragioni legate alla produzione e rallentamenti causati dalla pandemia di Covid-19.

iPhone 12 Pro ed iPhone 12 Pro Max, secondo Prosser, partiranno da 128GB di memoria interna. Quest'ultimo aspetto è interessante in quanto il taglio da 64 gigabyte è stato da molti criticato e ritenuto inutile.

Per quanto riguarda i prezzi di iPhone 12, per il Mini si parla di un costo di partenza di 699 Dollari, mentre l'iPhone 12 dovrebbe partire tra i 799 e gli 849 Dollari. Più alti quelli dei Pro, ovviamente.