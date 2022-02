iPhone 12 Mini e laptop con GeForce RTX 3080 in offerta su Amazon al minimo storico

Nel giorno in cui Unieuro lancia il nuovo volantino, si rinnovano anche le offerte a marchio Amazon che in giornata odierna propone due promozioni molto interessanti, su un iPhone 12 Mini ed un laptop.

Di seguito, nello specifico, gli sconti:

Acer Nitro 5 AN515-45-R7UW PC Gaming Portatile, Processore AMD Ryzen 7 5800H, Ram 16 GB DDR4, 1024 GB PCIe NVMe SSD, Display 15.6" QHD IPS 165 Hz LCD, NVIDIA GeForce RTX 3080 8 GB, Windows 11 Home: 1.799 Euro (2.299 Euro )

AN515-45-R7UW PC Gaming Portatile, Processore AMD Ryzen 7 5800H, Ram 16 GB DDR4, 1024 GB PCIe NVMe SSD, Display 15.6" QHD IPS 165 Hz LCD, NVIDIA GeForce RTX 3080 8 GB, Windows 11 Home: 1.799 Euro (2.299 Euro ) Apple iPhone 12 mini (64GB) - nero: 599 Euro (719 Euro)

Sull'Acer Nitro 5 la consegna viene garantita a stretto giro di orologio, entro mercoledì 16 Febbraio 2022 per coloro che effettuano l'ordine entro 13 ore e 39 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo, con possibilità di aggiungere anche la protezione extra per due o tre anni a 146,51 e 212,61 Euro rispettivamente.

Per quanto riguarda l'iPhone 12 Mini da 64 gigabyte, invece, è anche possibile effettuare il pagamento in dodici rate mensili Amazon da 49,92 Euro al mese a tasso zero ed interessi zero. In questo caso, la consegna è garantita per lunedì 21 Febbraio 2022 per i clienti Prime, alle condizioni vantaggiose previste dal programma Prime. La protezione per due anni AppleCare+ invece ha un costo di 169 Euro.