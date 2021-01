iPhone 12 mini non convince: Apple converte parte della produzione a modelli Pro

iPhone 12 mini ancora a dicembre risultava uno dei modelli meno di successo nella nuova gamma di smartphone ammiraglia prodotta da Apple e, dato che il numero di unità vendute è inferiore del previsto, ora l’azienda starebbe iniziando a trasferire la produzione di 2 milioni di iPhone 12 mini ai modelli iPhone 12 Pro.

Le vendite dell’intera serie risultano infatti essere complessivamente ottime, tanto che il colosso di Cupertino ha deciso di aumentare la produzione del 30%. A riscuotere parecchio successo sono però i modelli top di gamma, Pro e Pro Max, dunque la scelta ideale risulterebbe essere quella di convertire la produzione e tenere il passo della domanda da parte dei consumatori.

Una nota di Morgan Stanley riportata da PED30 e ripresa anche da 9to5Mac è abbastanza chiara: “Continuiamo a credere che l'iPhone supererà le aspettative nel trimestre di dicembre, poiché il passaggio al mix di modelli di iPhone 12 di fascia alta è un vento favorevole agli ASP e alla crescita dei ricavi”. Ridurre la produzione di iPhone 12 mini ha permesso già, con l’aumento della produzione di iPhone 12, di rendere i tempi di consegna inferiori.

Anche in Cina la situazione sembra decisamente positiva: “In Cina, riteniamo che i modelli di iPhone 12 di fascia bassa abbiano prestazioni migliori rispetto agli Stati Uniti e stimiamo che le spedizioni di iPhone siano cresciute circa del 47% nel trimestre di dicembre […] raggiungendo un nuovo massimo di 18 mesi del 20,3% di quota di mercato.” Questo potrebbe essere visto dai fan come la fine dei modelli dalle dimensioni più compatte, dato che la scelta di lanciare sul mercato iPhone 12 mini era data proprio dalle varie lamentele per gli smartphone “padelloni”.

Intanto Apple ha brevettato il nuovo Face ID con mappatura del calore per la nuova generazione di dispositivi, così da garantire la massima sicurezza a tutti gli utenti.