iPhone 12 Mini non vende: Apple taglia la produzione, iPhone 13 Mini a rischio?

Arrivano nuove conferme sui tagli alla produzione di iPhone 12 Mini. Questa volta a parlarne è il Nikkei Asia, secondo cui il colosso di Cupertino starebbe riducendo gli ordini per le componenti di iPhone 12 Mini del 20% rispetto ai piani di novembre.

Il rapporto di Nikkei riferisce che lo scorso anno Apple aveva ordinato componenti per un massimo di 96 milioni di iPhone (inclusi iPhone 11 ed iPhone SE) per la prima metà di quest'anno. Ora, però, sta cercando di produrre circa 75 milioni di iPhone durante i primi sei mesi del 2021, un numero che potrebbe aumentare nella seconda metà dell'anno in vista del lancio di iPhone 13 che, Covid permettendo, dovrebbe avvenire in autunno.

Nell'articolo si legge che "la revisione più importante riguarda i componenti e le componenti per l'iPhone 12 Mini da 5,4 pollici". Ad alcuni fornitori sarebbe addirittura stato chiesto di interrompere temporaneamente la produzione di alcune delle parti che compongono la scheda tecnica dell'iPhone Mini da 699 Dollari.

Alcune fonti affermano che la domanda per iPhone 12, iPhone 12 Pro ed iPhone 12 Pro Max resta relativamente forte, ma è indubbio che al momento la delusione più grande sia rappresentata dal Mini che inizialmente era stato accolto con entusiasmo tra gli utenti.

Il Nikkei afferma che lo smartphone non è riuscito a raggiungere i clienti nel modo previsto da Apple, motivo per cui i dirigenti hanno scelto di tagliarne la produzione. A questo punto ora è da vedere se arriverà un iPhone 13 Mini o se Apple sceglierà di tagliarlo.