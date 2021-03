iPhone 12 mini in offerta, cala ulteriormente il prezzo su Amazon Italia

Dopo aver trattato le offerte relative a laptop e notebook, "torniamo" a dare un'occhiata alle promozioni in ambito tech lanciate da MediaWorld. Infatti, la nota catena ha lanciato uno sconto relativo allo smartphone iPhone 12 mini.

In particolare, il dispositivo viene venduto a un prezzo pari a 719 euro su Amazon Italia. Stando alla versione nostrana del portale ufficiale dell'azienda di Jeff Bezos, in precedenza il costo del prodotto era pari a 839 euro. In parole povere, si tratta di uno sconto del 14%, ovvero di 120 euro. La colorazione venduta a questo prezzo è quella (PRODUCT)RED. La memoria interna di questa variante è pari a 64GB. Il prodotto è venduto e spedito direttamente da Amazon Italia, quindi non si passa per rivenditori terzi.

Ricordiamo che giusto qualche giorno fa iPhone 12 mini veniva proposto a 739 euro, quindi il prezzo è calato ulteriormente nel corso delle ultime ore. Insomma, potrebbe trattarsi di un buon momento per mettere le mani sullo smartphone (nonostante il fatto che, stando a vari tool esterni, sembra che per un periodo particolarmente limitato di tempo il prezzo sia stato di 699 euro).

Per il resto, dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali store online, abbiamo notato che MediaWorld propone il dispositivo a 739 euro. Per quel che concerne, invece, Unieuro, il costo dello smartphone è di 769 euro.