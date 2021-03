iPhone 12 Mini in offerta al miglior prezzo di sempre su Amazon oggi 29 Marzo

La miglior offerta di questo lunedì 29 Marzo 2021 proposta da Amazon è sull'iPhone 12 Mini di Apple, che è disponibile al prezzo più basso di sempre nelle varianti con 64 e 128 gigabyte di memoria interna. Il colosso di Seattle, inoltre, lo propone anche in varie colorazioni.

Apple iPhone 12 mini (64GB) - (PRODUCT) RED: 739 Euro (839 Euro)

Apple iPhone 12 mini (64GB) - nero: 739 Euro (839 Euro)

Apple iPhone 12 mini (128GB) - Azzurro: 779 Euro (889 Euro)

Ovviamente, come avviene anche per altri prodotti simili, è anche possibile effettuare il pagamento a rate con il sistema di Amazon: in questo caso per il modello da 64 gigabyte si può richiedere la dilazione del totale su cinque mensilità da 147,80 Euro, con tasso zero e spese zero, e per quella da 128 gigabyte da 155,80 Euro.

La consegna viene garantita entro venerdì 2 Aprile, con tutti i vantaggi del Prime, inclusa la possibilità di effettuare il reso secondo i tempi classici.

E' possibile anche aggiungere tramite la scheda tecnica la protezione aggiuntiva AppleCare+ per iPhone 12 della durata di 2 anni, pagando un sovrapprezzo di 169 Euro, ma Amazon dà anche la possibilità di aggiungere accessori extra come custodie, alimentatori USB-C, adattatori Lighthing to Cuffie e le EarPods.