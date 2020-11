iPhone 12 Mini e Pro Max disponibili anche su Amazon Italia in preordine

Sono disponibili in preordine anche su Amazon Italia i nuovi iPhone 12 Mini ed iPhone 12 Pro Max, gli ultimi due smartphone della lineup iPhone 12 di Apple. In concomitanza con l'avvio dei preordini sul sito Apple, infatti, è possibile anche effettuare il pre-order anche attraverso il colosso di Jeff Bezos: ecco i prezzi ed i dettagli.

iPhone 12 Pro Max ed iPhone 12 Mini su Amazon

Ovviamente le spedizioni sono in programma dal prossimo 13 Novembre, il giorno in cui saranno disponibili in tutti gli Apple Store a livello mondiale. E' anche possibile scegliere altre colorazioni per entrambi i modelli.

Il prodotto beneficia di tutti i vantaggi previsti dal Prime, inclusa la possibilità di effettuare il reso. Attraverso le schede prodotto è possibile anche aggiungere la garanzia aggiuntiva AppleCare+ e gli accessori supplementari come l'alimentatore USB-C da 20W che, ricordiamolo, non è incluso nella confezione. La custodia MagSafe viene venduta separatamente, così come l'adattatore Lightning a jack cuffie.