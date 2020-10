iPhone 12 Mini è pronto al debutto: Apple ha già caricato le icone ufficiali!

Mancano sempre meno ore all’evento Apple di oggi, nel corso del quale sarà svelata la nuova generazione di smartphone. A giudicare dai rumor emersi nelle ultime settimane, la Mela annuncerà quattro modelli di iPhone 12, tra cui figurerà anche un iPhone 12 Mini che è trapelato più volte di recente.

Come notato dall’account twitter AppleSWUpdates su Twitter, Apple ha già provveduto a caricare le immagini ufficiali, sotto forma di icone, per iCloud. Gli ingegneri Apple hanno effettuato l’upload di quattro foto a bassa risoluzione, che confermano l’arrivo di altrettante varianti di iPhone 12.

Ovviamente dal momento che sono icone, non svelano molti dettagli sul design e le specifiche, in quanto saranno mostrate in applicazioni come Dov’è. Tuttavia, i più attenti hanno già notato che i bordi degli smartphone sono diversi rispetto a quelli di iPhone Xr ed iPhone 11 .

Soprattutto su quella che dovrebbe essere l’icona di iPhone 12 Mini, si nota un notch più stretto e notevolmente più piccolo rispetto agli altri. Secondo alcuni, questa tacca più piccola potrebbe portare al pensionamento del Face ID a favore di un Touch ID integrato nel pulsante laterale, come avvenuto con l’iPad Air.

Nessuna informazione sui comparti fotografici di iPhone 12 Pro e 12 Pro Max, che dovrebbero presentare delle differenze importanti.