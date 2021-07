iPhone 12 Mini, SSD Samsung e TV Philips in offerta per il weekend su Amazon

Anche in questo weekend, si rinnovano gli sconti di Amazon sui prodotti d'elettronica ed informatica. Nello specifico, la società americana permette di portare a casa a prezzo ridotto un TV Philips, un SSD a marchio Samsung e l'iPhone 12 Mini di Apple.

Sconti Amazon del weekend

Philips TV Ambilight 70PUS7855/12-70" 4K UHD TV LED (Processore P5 Perfect Picture, HDR10+, Dolby Vision∙Atmos, Smart TV, Alexa Integrata) Argento Chiaro - Modello 2020/2021 [Classe di efficienza energetica F]: 899 Euro

4K UHD TV LED (Processore P5 Perfect Picture, HDR10+, Dolby Vision∙Atmos, Smart TV, Alexa Integrata) Argento Chiaro - Modello 2020/2021 [Classe di efficienza energetica F]: 899 Euro Samsung Memorie MZ-V7P1T0 970 PRO SSD Interno da 1TB, Pcle NVMe M.2: 207 euro

Interno da 1TB, Pcle NVMe M.2: 207 euro Apple iPhone 12 mini (128GB) - nero: 729 Euro

Sul TV Philips la consegna senza costi aggiuntivi è garantita entro giovedì 8 Luglio 2021, ed è anche possibile aggiungere la protezione extra per 1 o 2 anni a 41,79 o 62,09 Euro. Per quanto riguarda l'SSD Samsung, invece, se si effettua l'ordine entro 6 ore e 32 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo, la consegna a casa gratuita è prevista per lunedì 5 Luglio 2021: anche qui pagando 7,29 o 12,49 Euro è possibile aggiungere la garanzia extra.

Sull'iPhone 12 Mini di Apple, invece, è possibile anche effettuare il pagamento in 5 rate mensili Amazon da 145,80 Euro al mese ad interessi zero, con consegna entro martedì 6 Luglio 2021.