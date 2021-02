iPhone 12 mini, stop alla produzione per poche vendite? In arrivo iPhone SE 3?

Non c'è pace per iPhone 12 mini. Il "piccolo" dell'ultima serie di smartphone di Apple sembra infatti non aver convinto particolarmente e per questo motivo potrebbe non avere un futuro esattamente roseo.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Gizchina e PhoneArena, secondo gli analisti di J.P. Morgan, che citano fonti che sarebbero vicine alla filiera produttiva, Apple potrebbe pensare di mettere fine alla produzione di iPhone 12 mini nel Q2 2021. Il motivo sarebbe chiaramente da ricercarsi nei risultati non esaltanti in termini di vendite, già emersi a più riprese. Infatti, a quanto pare il modello "compatto" della gamma di smartphone lanciata a fine 2020 non sembra aver convinto l'utenza come sperato dall'azienda di Cupertino. Gli altri modelli sembrano invece vendere bene, dunque una scelta di questo tipo potrebbe effettivamente avere senso.

In ogni caso, secondo alcuni, uno dei possibili motivi del mancato successo di iPhone 12 mini risiede nella presenza sul mercato di un altro smartphone "compatto" di Apple, ovvero iPhone SE 2020. Quest'ultimo sembra aver convinto gli utenti più di iPhone 12 mini. Non sorprende, dunque, che nelle ultime ore, stando anche a quanto riportato da Gizchina in un altro articolo, siano emersi online dei rumor che descrivono una società di Cupertino intenzionata a lanciare un iPhone SE 3 nel 2022. Tra l'altro, secondo gli analisti, quest'ultimo potrebbe disporre di uno schermo da 6,1 pollici (contro i 4,7 pollici di iPhone SE 2020). Per il momento si tratta solamente di indiscrezioni, ma tutto sembra tornare: l'era degli smartphone "compatti" è giunta alla fine?

Vedremo: a quanto pare altri produttori starebbero lavorando a dispositivi di questo tipo. Inoltre, come riportato da Gizchina in un terzo articolo, iPhone SE è molto apprezzato. Insomma, staremo a vedere.