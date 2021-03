iPhone 12 Mini, Surface Laptop 3 ed SSD Crucial da 1Tb in sconto su Amazon oggi

Mentre Unieuro ha da poco rinnovato il volantino, anche Amazon propone in giornata odierna un'ampia gamma di promozioni su prodotti d'elettronica ed hi-tech. Nella lista di oggi troviamo delle interessanti offerte su iPhone 12 Mini, Surface Laptop 3 ed un SSD.

Amazon sconti del 15 Marzo 2021

Crucial P2 CT1000P2SSD8 SSD Interno , 1TB, fino a 2400 MB/s, 3D NAND, NVMe, PCIe, M.2: 95 Euro (108,89 Euro)

, 1TB, fino a 2400 MB/s, 3D NAND, NVMe, PCIe, M.2: 95 Euro (108,89 Euro) Microsoft Surface Laptop 3 , 13.5", Core i5, RAM 8 GB, SSD 256 GB, Nero: 999 Euro (1.499 Euro)

, 13.5", Core i5, RAM 8 GB, SSD 256 GB, Nero: 999 Euro (1.499 Euro) Apple iPhone 12 mini (128GB) - Azzurro: 799 Euro (889 Euro)

Per quanto concerne l'SSD Crucial, la spedizione è gestita da Amazon e la vendita da Ariola, ma beneficia comunque di tutti i vantaggi previsti dal Prime, incluso l'arrivo a casa a stretto giro di orologio entro mercoledì 17 Marzo 2021 per coloro che effettueranno l'ordine nelle prossime 8 ore.

Passando al Surface Laptop 3, invece, il risparmio è considerevole: 500 Euro in meno rispetto al prezzo consigliato di 1.499 Euro di listino. La vendita e spedizione in questo caso è gestita direttamente da Amazon, che consente anche di aggiungere la garanzia extra da due o tre anni per danni accidentali a partire da 94,79 Euro.

Lo stesso vale anche per iPhone 12 Mini, su cui viene anche proposto il pagamento in cinque rate mensili da 159,80 Euro al mese.