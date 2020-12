iPhone 12 Mini torna in sconto su Amazon al prezzo del Black Friday

Torna nuovamente in sconto l'iPhone 12 Mini, dopo la promozione del Black Friday che aveva attirato e spinto molti ad acquistare lo smartphone più piccolo della gamma iPhone 12 del 2020. La variante da 128 gigabyte, infatti, quest'oggi è disponibile ad un prezzo molto interessante.

Contrariamente a quanto avvenuto durante il venerdì nero dello shopping, però, questa volta tocca solo al modello con scocca nera, che può essere acquistato al prezzo di 799 Euro, rispetto agli 889 Euro di listino, per un risparmio di 90 Euro pari al 10%.

La disponibilità viene indicata come immediata, con consegna senza costi aggiuntivi prevista entro giovedì 10 Dicembre 2020 per i clienti Prime, quindi può essere un'ottima idea per un regalo di Natale. Il prodotto beneficia di tutti i vantaggi del Prime, inclusa la possibilità di effettuare il reso entro il 31 Gennaio 2021, ma attraverso la scheda tecnica è anche possibile aggiungere la protezione aggiuntiva da dodici mesi al prezzo di 169 Euro e gli accessori extra come alimentatori, custodie MagSafe ed altro.

Non abbiamo alcuna informazione in merito alla durata della promozione, motivo per cui consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse.

Amazon permette anche di effettuare il pagamento a rate al prezzo di 159,80 Euro al mese per cinque mesi.