iPhone 12 Mini è ufficiale: schermo da 5,4 pollici, 5G e Face ID a 699 Dollari

Dopo il nuovo iPhone 12, Apple ha presentato anche il tanto discusso e chiacchierato iPhone 12 Mini, il più piccolo della famiglia, che è stato descritto come “lo smartphone 5G più piccolo al mondo”, con schermo più grande ma dimensioni più compatte di iPhone 7 ed 8.

Dotato di un display da 5,4 pollici edge-to-edge, iPhone 12 Mini condivide le stesse linee e scheda tecnica del suo fratello maggiore: il display è infatti Super Retina XDR con il rivestimento Ceramic Shield, ed è dotato esattamente delle due stesse fotocamere che abbiamo visto su iPhone 12, con tanto di supporto alla registrazione video in 4K a 60fps.

Presente anche il supporto 5G, oltre che il Face ID in un notch che, come ampiamente previsto, è leggermente più piccolo rispetto ad iPhone 12 “liscio”. Lo smartphone è anche resistente ad acqua e polvere, ed include la stessa scocca in alluminio, basata ovviamente sul chipset A14. Niente Touch ID nel pulsante laterale, invece, come ipotizzato da molti.

iPhone 12 Mini partirà da 839 euro. Le colorazioni sono quelle trapelate nelle passate ore, almeno a giudicare dalla slide mostrata. Nessuna informazione nemmeno sulla batteria, Apple si è limitata ad affermare che garantirà un’autonomia elevata, e come sempre per maggiori informazioni bisognerà attendere i teardown e le schede tecniche che arriveranno nelle prossime ore.

Nella confezione gli utenti non troveranno alcun caricatore da muro, ma solo il cavo USB-C to Lightning.



Per tutti i dettagli del caso relativi ai prezzi, vi consigliamo di dare un'occhiata alla notizia dedicata.