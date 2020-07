iPhone 12, tutti i modelli avranno gli schermi OLED: addio all'LCD!

A poche ore dalla pubblicazione del video che ha confermato il design di iPhone 12, dal Nikkei arriva un nuovo interessante rapporto sulla nuova generazione di smartphone targati Apple, e nello specifico su una componente: gli schermi.

A quanto pare infatti tutti e quattro i modelli di iPhone 12 sfoggeranno pannelli OLED forniti da Samsung. Si tratta di un aspetto importantissimo, in quanto come ampiamente preventivato da molti analisti (tra cui l'affidabile Ming-Chi Kuo), nel 2020 Apple abbandonerà definitivamente l'LCD su smartphone. Fino allo scorso anno infatti gli schermi OLED erano presenti solo sui modelli Pro, mentre gli iPhone 11 ed Xr continuavano a sfoggiare display LCD per ragioni legate al contenimento dei prezzi. Apple ha però evidentemente deciso di dare una sferzata a questo aspetto scegliendo per tutti i propri smartphone del 2020 gli schermi di fascia più alta.

E' interessante anche notare come la società di Cupertino si sia affidata a Samsung e non a BOE Technology, in quanto evidentemente non è riuscita a soddisfare gli standard richiesti dagli ingegneri. BOE però continuerà a collaborare con la Mela Morsicata, ed attualmente è il fornitore per gli schermi dei MacBook ed iPad, ma non è escluso che possa rientrare in gioco con iPhone 12 dopo aver ottenuto la certificazione.

Non è chiaro se gli iPhone 12 saranno dotati di pannelli con refresh rate di 120Hz, ma questo primo mattoncino messo oggi rappresenta senza dubbio un'ottima notizia.