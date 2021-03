iPhone 12 potrebbe diventare il modello di iPhone più venduto di sempre

iPhone 12 potrebbe presto entrare nella storia. Secondo gli analisti di Wedbush, infatti, la lineup di smartphone 2020 di Apple potrebbe diventare la più venduta di sempre, con numeri da capogiro: si parla di 240-250 milioni di iPhone spediti nell'anno fiscale in corso.

Qualora le previsioni dovessero tradursi in realtà, iPhone 12 supererebbe l'attuale record stabilito nell'anno fiscale 2015, in cui Apple ha venduto 231 milioni di iPhone, grazie agli iPhone 6 e 6 Plus.

Altre stime invece puntano a 220 milioni di iPhone venduti quest'anno, ma nell'analisi viene sottolineato che "dei 950 milioni di iPhone attivi a livello mondiale attualmente, potenzialmente 350 milioni potrebbero rientrare nel ciclo di aggiornamento" verso gli ultimi modelli. "Dal punto di vista geografico, la domanda in Cina sembra forte, anche dopo il capodanno cinese e rimane un perno della nostra previsione" si legge nella nota, secondo cui potrebbero favorire le vendite anche i modelli Pro e Pro Max, che a quanto pare dovrebbero guidare un aumento della domanda nei prossimi trimestri.

Per il Q1 2021 infatti vengono previste spedizioni tra 56 e 62 milioni di iPhone, mentre per quello di giugno dovrebbero attestarsi su una media di 40 milioni. Nella ricerca si legge che "non vedevamo una tendenza al rialzo come questa da tanti anni, e la curva di vendita è simile a quella dell'iPhone 6 del 2014".

E' interessante notare come proprio qualche settimana fa alcune analisti evidenziavano lo scarso riscontro registrato da iPhone 12 Mini.