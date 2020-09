iPhone 12 si mostra nel primo video "reale": eccolo appena uscito dalla fabbrica

A poche ore dalla pubblicazione del corposo raport di Bloomberg su iPhone 12 e sulle novità che ha in serbo Apple per gli utenti, è stato pubblicato un rete quello che potrebbe essere a tutti gli effetti il primo video "reale" del nuovo smartphone della compagnia americana, appena uscito dalla fabbrica.

Secondo quanto riferito da vari magazine specializzati, dovrebbe trattarsi del classico modello in pre-produzione, come confermato anche dall'assenza dell'etichetta FCC sul retro, che dà credito a questa teoria. Prima di partire con la produzione di massa, infatti, le fabbriche sono solite effettuare delle prove per assicurarsi che tutto vada per il verso giusto.

Inevitabilmente, la prima cosa che risalta all'occhio sono i bordi piatti che ricordano a grandi linee iPad Pro e di cui si è già parlato tempo fa. E' rimasto immutato il layout del modulo fotografico posteriore, che in questo filmato sfoggia tre lenti, segno che probabilmente potrebbe trattarsi di un iPhone 12 Pro o Pro Max.

Come sempre, vi invitiamo a prendere con le pinze il filmato in quanto potrebbe trattarsi anche di un fake, ma ci fornisce allo stesso un'idea di come potrebbe essere la prossima lineup di iPhone.

Altre indiscrezioni pubblicate quest'oggi riferiscono che la presentazione ufficiale potrebbe avvenire nella seconda metà di Ottobre.