iPhone 12 si mostra su web: la nuova foto conferma le dimensioni del notch

Si mostra nuovamente sul web iPhone 12. La nuova gamma di smartphone targati Apple, che come noto arriverà in ritardo rispetto ad iPhone 11, si è fatta vedere in una serie di fotografie pubblicate su Twitter dal leaker Mrwhite, il quale ha caricato una presunta foto di un display OLED di iPhone 12.

Sebbene lo scatto non riveli molto, però, i più attenti hanno sottolineato che l'aspetto maggiormente degno di nota è legato alle dimensioni del notch, che dovrebbero essere praticamente identiche ai modelli precedenti. Questo aspetto è estremamente interessante in quanto negli scorsi mesi in molti avevano ipotizzato una riduzione dello spazio occupato dalla tacca contenente i moduli per il Face iD.

La foto è stata esaminata anche da alcuni esperti, i quali credono che si tratti del modello da 5,4 pollici di iPhone 12.

La più grande novità di iPhone 12 sarà senza dubbio rappresentata dal supporto al 5G, ma Apple come sempre migliorerà il comparto fotografico, probabilmente con uno zoom ottico 3x sui modelli Pro. Alcune indiscrezioni però riferiscono anche che il Melafonino dovrebbe sfoggiare, sempre sulle varianti top, un display ProMotion a 120Hz, ma anche un Face ID migliorato, grazie anche ad un nuovo processore che metterà tra le mani degli utenti smartphone più scattanti.