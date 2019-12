Per iPhone 12 non è previsto un aumento di prezzo sostanziale: il nuovo rapporto

Emergono nuove indiscrezioni sul prezzo di iPhone 12. Secondo quanto riferito dall'analista di TF International Securities, Ming-Chi Kuo, l'integrazione del 5G e l'uso di una scocca in metallo non renderanno i nuovi smartphone top di gamma della compagnia di Cupertino inaccessibili per la maggior parte dei clienti.

Le componenti necessarie per il 5G infatti dovrebbero aumentare i costi di produzione fino a 100 Dollari, a seconda del modello acquistato. Secondo Kuo però ciò non dovrebbe portare ad una crescita del prezzo di iPhone 12, che con ogni probabilità sarà più alto rispetto ad iPhone 11, ma non in maniera significativa e come ipotizzato da molti.

Apple a tal proposito per mantenere i margini di guadagno e non aumentare di troppo il costo finale, starebbe riducendo le spese della catena di approvvigionamento spostando la ricerca e sviluppo di componenti nella propria divisione interna. In precedenza era anche stato riferito che Tim Cook e soci avrebbero preso in considerazione l'idea di pagare un costo una tantum per la progettazione, lo sviluppo, la ricerca ed il collaudo dei nuovi prodotti e delle componenti, per aumentare i costi indiretti.

Il modello base di iPhone 12 inoltre potrebbe sfoggiare lo schermo LCD, sebbene alcune indiscrezioni parlino ancora della presenza di pannelli OLED su tutta la gamma. Apple però è costretta a contenere i costi di produzione per portare il 5G su tutti gli smartphone.