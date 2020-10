iPhone 12 non ha più segreti: pubblicate in rete le fotografie dei quattro modelli

A poche ore dall’evento Apple di stasera, la lineup di iPhone che il colosso di Cupertino svelerà dal palco dell’Apple Park non ha più segreti. Il popolare leaker Evan Blass ha infatti pubblicato su Voice le fotografie delle diverse colorazioni dei quattro modelli di smartphone.

iPhone 12 Mini dovrebbe essere il modello più colorato, e si mostra nelle varianti Blu, Rosso, Verde, Nero e Bianco. Le stesse di iPhone 12.

iPhone 12 Pro invece è trapelato in Blu, Grafite, Oro ed Argento ed è riconoscibile per la presenza dello scanner LiDAR che si aggiunge ai tre obiettivi posteriori. Le stesse colorazioni dovrebbero essere disponibili anche per iPhone 12 Pro Max.



Dalle foto si vede anche il notch su iPhone 12 Mini, che è stato oggetto nelle scorse ore grazie ad alcune icone caricate da Apple che hanno confermato la riduzione (seppur minima) della lunghezza rispetto a quello presente su iPhone 11.

Nel corso dell’evento Apple dovrebbe presentare anche un nuovo caricabatterie magnetico ed il nuovo HomePod Mini, mentre non sono attese novità dal fronte AirPods. Non si esclude anche l’annuncio della data di disponibilità del nuovo iPad Air.



Cosa ne pensate di queste nuove tinte degli iPhone 12? Fatecelo sapere come sempre attraverso la sezione commenti.