iPhone 12 non sarà solo: ecco cosa potrebbe presentare Apple il 13 Ottobre

Nella giornata di ieri è finalmente diventato ufficiale l’evento Apple del 13 Ottobre che dovrebbe essere quasi interamente dedicato alla nuova lineup di smartphone. Al fianco dei quattro iPhone 12, però, potrebbero debuttare anche altri dispositivi ed accessori, vediamo quali.

Apple, innanzitutto, potrebbe annunciare la data di lancio dei nuovi iPad Air 4, che sono stati presentati lo scorso Settembre ed ancora non hanno raggiunto i negozi. Lo stesso potrebbe valere anche per Apple One, l’abbonamento unico per i vari servizi della Mela che è stato svelato lo scorso mese.

Durante il keynote Apple potrebbe presentare anche le AirPods Studio, le prime cuffie over-ear della sua storia. Il rumor è divenuto sempre più incessante a seguito della rimozione dall’Apple Store Online e fisico di tutti gli accessori audio di terze parti. Le AirPods Studio dovrebbero includere dei padiglioni magnetici e delle componenti in metallo, ed a quanto pare non saranno dotate di nessun jack da 3,5mm. Si tratterà infatti di cuffie wireless.

Le beta di iOS 14 hanno anche fornito nuove informazioni sugli AirTags, i localizzatori di oggetti GPS che erano attesi già durante l’evento di Settembre e che potrebbero debuttare insieme ai nuovi iPhone 12. Secondo alcuni rumor, gli AirTags sono già entrati in produzione, ecco perchè non è da escludere un lancio la prossima settimana.

Appare improbabile ipotizzare un lancio di AirPower. Il tappetino di ricarica wireless infatti dopo la cancellazione di marzo 2019 sarebbe ancora “vivo”, ma secondo molti potrebbe debuttare solo nel 2021.

L’evento, quindi, si preannuncia ricco di dispositivi, ma è chiaro che tutte le attenzioni saranno rivolte ai nuovi iPhone 12.