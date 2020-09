iPhone 12 non si fa vedere durante Apple Time Flies, a quando l'annuncio?

Si è appena concluso l'evento "Time Flies" di Apple, che ha tenuto incollati allo schermo parecchi appassionati di tecnologia provenienti da tutto il mondo. Ci sono stati annunci interessanti, come ad esempio Apple Watch Series 6, ma lo sguardo di molti utenti è inevitabilmente rivolto al grande assente, iPhone 12.

Infatti, l'azienda di Cupertino non ha minimamente fatto riferimento all'uscita della prossima gamma di smartphone e non è stata nemmeno svelata la data di un altro keynote, come avevano invece lasciato intendere dei rumor risalenti a qualche settimana fa. Nonostante questo, durante il keynote "Time Flies" è arrivata la data di uscita di iOS 14, ovvero domani 16 settembre 2020.

Insomma, la società di Tim Cook sta lanciando il "grande aggiornamento" del suo sistema operativo per dispositivi mobili senza una nuova serie di smartphone. Probabilmente l'annuncio arriverà, a questo punto, nel mese di ottobre 2020, ma i primi a provare la versione stabile di iOS 14 saranno coloro che dispongono dei modelli già lanciati nel corso degli ultimi anni.

Il 2020 si conferma ancora una volta un anno atipico. D'altronde, si era già parlato a più riprese di possibili ritardi negli ultimi mesi. Tuttavia, i rumor erano in "bilico" fino all'ultimo momento. Adesso non ci resta che attendere ulteriori informazioni da parte di Apple.

Nel frattempo, vi ricordiamo che durante la presentazione odierna sono stati annunciati, oltre ad Apple Watch Series 6, anche Apple Watch SE e l'abbonamento unico Apple One, nonché i nuovi iPad 8 e iPad Air 4.