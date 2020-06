iPhone 12 nella nuova colorazione Blu Navy si mostra in un video concept

Tra i tanti rumor emersi su iPhone 12, ce n'è uno secondo cui la prossima generazione di smartphone potrebbe segnare il debutto della nuova colorazione Blu Navy. I ragazzi del canale YouTube ConceptsiPhone hanno provato ad immaginarlo in uno spettacolare video concept che riprende i filmati di presentazione di Apple.

Come si può vedere nel filmato in apertura, l'accento sulla colorazione Blu Navy viene posto solo un paio di volte, quanto basta però per farci fare un'idea su come potrebbe essere la scocca posteriore del dispositivo, dove con ogni probabilità saranno presenti le tre fotocamere ed il sensore LiDAR che Apple ha già introdotto in iPad Pro qualche mese fa.

I primi rumor sulla colorazione Midnight Blue (o Blue Navy sono emersi attraverso Max Weinbach di XDA, secondo cui Apple avrebbe intenzione di lanciare iPhone 12 Pro ed iPhone 12 Pro Max con l'inedita scocca, riprendendo quanto fatto lo scorso anno con iPhone 11 Pro ed 11 Pro Max che sono disponibili anche in Midnight Green.

Alcuni rumor emersi di recente riferiscono che iPhone 12 potrebbe registrare video in 4K a 240fps, ma quelli che hanno fatto maggiormente discutere riguardano la rimozione delle EarPods ed il caricabatterie dalla confezione, che potrebbero attirare molte critiche sulla società americana.