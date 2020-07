iPhone 12, nuove informazioni sulla disponibilità: presentazione a settembre?

Un nuovo rapporto di Wedbush torna a parlare della finestra di lancio del nuovo iPhone 12. Secondo quanto riferito, la catena di fornitura di Apple starebbe entrando nella fase di normalizzazione, ed il colosso di Cupertino potrebbe svelare la nuova lineup nel corso del classico keynote autunnale di Settembre.

Ciò su cui ancora non sono disponibili informazioni è la data di lancio. I nuovi iPhone 12, infatti, a quanto pare non arriveranno nei negozi subito, ma il mese successivo, ad ottobre.

Questo rapporto va in controtendenza rispetto ad altri pubblicati di recente: solo qualche settimana fa un altro rumor sosteneva che iPhone 12 sarebbe in ritardo di diversi mesi, a causa della pandemia di Coronavirus che ha bloccato per svariati mesi i lavori ed ha impedito agli ingegneri di poter effettuare i sopralluoghi alle fabbriche per le verifiche di rito.

Proprio la catena di approvvigionamento infatti rappresenta ancora oggi l'incognita più grande che pende su iPhone 12. Questo ritorno alla normalità, però, secondo Wedbush "mette Tim Cook e company in sicurezza e gli permetterà di presentare l'iPhone 5G a settembre inoltrato, con l'arrivo sugli scaffali previsto per ottobre".

Questa mattina alcuni rumor si sono soffermati sulle batterie di iPhone 12, che a quanto pare dovrebbero essere più piccole rispetto ad iPhone 11.