iPhone 12, nuove informazioni sul lancio: ci sarà da aspettare per iPhone 12 Pro

In una nuova nota di ricerca firmata dal popolare analista Ming-Chi Kuo, da sempre molto informato sul mondo Apple, si è discusso ancora del lancio di iPhone 12. Nel rapporto vengono confermati i rumor su un lancio scaglionato di iPhone 12, ma giungono anche altre informazioni.

Kuo infatti sostiene che i modelli di iPhone 12 da 5,4 e 6,1 pollici (iPhone 12 Max) saranno prodotti in contemporanea ed arriveranno nei negozi per primi.

Discorso diverso per iPhone 12 Pro da 6,1 pollici ed iPhone 12 Pro Max da 6,7 pollici che, come noto, saranno i modelli più costosi ma anche gli ultimi ad arrivare sul mercato.

Kuo parla anche di problemi con la produzione degli obiettivi fotografici destinati ai modelli non Pro di iPhone 12. Gli ingegneri Apple avrebbero espresso perplessità sulla qualità, ma dal momento che non si affida ad un solo fornitore non dovrebbero impattare molto sul lancio.

Le date ufficiali ancora non sono emerse, ma anche Apple ha confermato i ritardi con iPhone 12 nel corso della conference call tenuta a seguito dell'annuncio dei risultati finanziari. Non è chiaro però se questi ritardi andranno ad impattare sul keynote autunnale, che per molto potrebbe andare in scena a metà Settembre, o meno.

Come sempre siamo nel campo delle indiscrezioni.