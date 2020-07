iPhone 12: nuove informazioni sul lancio e sulla capacità delle batterie

Nuove informazioni dal fronte iPhone 12. Un nuovo rapporto di Macotakara sostiene che Apple potrebbe essere costretta ad aspettare novembre per lanciare sul mercato i suoi nuovi iPhone 12 5G. La fonte di tale rumor sono alcuni fornitori cinesi, secondo cui la presentazione sarebbe in programma nella seconda metà di ottobre e non a settembre.

La versione 4G LTE di iPhone 12, però, potrebbe essere disponibile per l'acquisto subito dopo la presentazione, e rappresenterà sicuramente una scelta valida per coloro che non sono interessati ai modelli 5G.

Quest'ultima parte del rapporto però va in controtendenza con quanto affermato da vari analisti e leaker, tra cui Ming-Chi Kuo di TF Securities, il quale a più riprese ha osservato che con ogni probabilità tutte le varianti di iPhone 12 supporteranno il 5G. Dov'è quindi la verità? Lo scopriremo solo nei prossimi mesi.

Da Twitter, nel frattempo, arrivano anche le prime dimensioni sulle batterie di iPhone 12 Max e iPhone 12 Pro, che dovrebbero condividere una batteria da 2.885 mAh. In questo caso il rumor è perfettamente in linea con quelli emersi in precedenza, secondo cui le batterie di iPhone 12 saranno più piccole rispetto a quelle presenti su iPhone 11. Ricordiamo infatti che il modello base di iPhone 11 parte da 3.110 mAh.