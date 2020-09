iPhone 12, nuovi rumor sul lancio: quali saranno i primi modelli disponibili nei negozi?

A poche ore dai rumor secondo cui Apple potrebbe annunciare la data di presentazione di iPhone 12 già nel corso della settimana appena iniziata, emerge un'altra indiscrezione sulla nuova linea di smartphone. Il DigiTimes quest'oggi ha fornito alcune indicazioni su quali modelli saranno disponibili per primi.

Nel rapporto si legge che "la nuova linea di iPhone potrebbe arrivare nei negozi in due fasi". Inizialmente, nei negozi dovrebbero essere disponibili i due modelli da 6,1 pollici, mentre successivamente sarà la volta di quelli da 6,7 e 5,4 pollici, almeno secondo quanto affermato da alcune fonti vicine alla catena di approvvigionamento, le quali hanno segnalato che "le spedizioni delle schede madri per i modelli da 6,1 pollici sono partite a Luglio e quelle per le varianti da 6,7 e 5,4 pollici nella seconda metà di Agosto".

Anche Bloomberg la scorsa settimana aveva parlato di un lancio scaglionato per iPhone 12, ma l'agenzia di stampa aveva previsto il lancio dei modelli da 5,4 e 6,1 pollici prima dei Pro da 6,1 e 6,7 pollici.

Lo scorso agosto il leaker Jon Prosser puntava al 12 Ottobre come data di presentazione degli iPhone 12, con i modelli più economici della linea disponibili in preordine dopo l'evento ed i Pro in arrivo a Novembre nei negozi.