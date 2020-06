iPhone 12: un nuovo leak ed alcune immagini confermano le novità per il design

Sono state pubblicate in rete su Twitter alcune stampe ed immagini CAD di iPhone 12, la nuova lineup di smartphone che la società di Cupertino dovrebbe presentare in autunno, che confermano il design simile ai suoi predecessori ad eccezione dei bordi che dovrebbero essere piatti proprio come iPad Pro.

A pubblicare le fotografie il leaker Jin Store su Twitter, che come fonte cita un "rivenditore Apple Premium" il quale evidentemente ha avuto modo di avere accesso alle stampe dei dispositivi e le immagini in formato CAD.

Ovviamente non siamo in grado di garantire l'assoluta autenticità delle fotografie, e specifichiamo che Jin Store mai prima d'ora ha pubblicato informazioni di questo tipo, quindi potrebbero anche essere immagini fake. Tuttavia, i rumor secondo cui iPhone 12 potrebbe riprendere il design di iPhone 4 ed iPad Pro circolano sul web già da qualche mese.

Apple dovrebbe lanciare sul mercato quattro modelli di iPhone 12: uno con schermo da 5,4 pollici chiamato semplicemente iPhone 12, un iPhone 12 Max da 6,1 pollici, iPhone 12 Pro che si differenzierà dal Pro per un'esperienza offerta dal display migliore, ed il modello ultratop iPhone 12 Pro Max da 6,7 pollici.

Tra sette giorni esatti è in programma il keynote di apertura della WWDC, ma Apple dovrebbe annunciare solo le novità software per l'anno in corso. Ad inizio mese il CEO di Broadcom ha parlato di un possibile rinvio di iPhone 12, che potrebbe spingere il lancio a fine anno.