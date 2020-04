iPhone 12: un nuovo leak mostra il notch più piccolo ed i widget di iOS 14

Continuano ad arrivare indiscrezioni ed anticipazioni sui nuovi iPhone 12 che Apple dovrebbe presentare il prossimo autunno, salvo cambi di programma. Alcune immagini trapelate in rete mostrano gli "scheletri" dei nuovi smartphone che a quanto pare potrebbero sfoggiare un notch per la fotocamera frontale più piccolo.

Gli schemi sono disponibili in calce e sono stati pubblicati dall'utente Twitter Choco_Bit, che non vanta molti follower, ma sono stati ripresi anche da testate del settore come MacRumors. Nonostante ciò però ci concediamo il beneficio del dubbio in quanto non provengono da un leaker famoso come altri.

Ciò che salta immediatamente all'occhio è senza dubbio la "tacca" più piccola, ma anche le novità al modulo fotografico posteriore che, come riportato qualche giorno fa dovrebbe segnare l'introduzione dello scanner LiDAR che abbiamo visto all'opera nei nuovi iPad Pro del 2020. Di conseguenza, dovrebbe esserci lo spostamento del terzo sensore.

Nella seconda immagine invece viene mostrata l'interfaccia grafica con i widget di iOS 14, di cui si è a lungo parlato negli ultimi giorni ed i cui rumor sono stati accolti calorosamente anche dagli utenti.

In alcune note di ricerca, l'analista Ming-Chi Kuo aveva parlato di un iPhone del 2020 con un obiettivo della fotocamera frontale più piccolo ed un rapporto schermo-corpo migliorato, grazie alla riduzione del notch. Nei prossimi mesi potrebbero emergere ulteriori conferme a riguardo.